Эдмонтон, Канада, , 08:53 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в первом матче серии полуфинала западной конференции НХЛ.

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу «Старз» со счетом 5:3.

У победителей голами отличились Тайлер Сегин (5-я минута), Блейк Комо (10-я), оформивший в матче дубль российский форвард «Далласа» Александр Радулов (17-я и 30-я), который также записал на свой счет одну голевую передачу, и финский форвард команды Роопе Хинц (49-я).

У проигравших шайбы также оформивший за игру дубль Натан Маккиннон (6-я и 39-я) и шведский нападающий «Эвеланш» Габриэль Ландеског (25-я).

Другой российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов, в прошлом матче отличившийся четырьмя шайбами, в этот раз не набрал очков в матче. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин смог отразить 28 бросков из 31 по своим воротам.

Российские нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Наместников, а также их коллега по клубу — защитник Никита Задоров — также не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в полуфинальной серии плей-офф западной конференции НХЛ стал 1−0 в пользу «Далласа».