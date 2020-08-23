Лондон, , 08:17 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин победил нокаутом представителя Британии Диллиана Уайта в бою, на кону которого стоял титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе и символический пояс WBC Diamond.

Поединок проходил в Брентвуде (Великобритания). Три первых раунда боя проходили в примерно равной борьбе. В четвёртом Уайт явно доминировал и дважды, после встречного бокового и апперкота, дважды отправил Поветкина в нокдаун.

Однако пятый раунд сложился в пользу российского боксера, когда боксеры в один из моментов вели бой на ближней дистанции, Поветкин ушел уклоном от джеба Уайта и нанес ему апперкот слева в челюсть, чем отправил Уайта в чистый нокаут.

При этом временный пояс чемпиона делает Поветкина обязательным претендентом на чемпиона WBC в тяжелом весе, которым в настоящее время им владеет британец Тайсон Фьюри. При этом последнему предстоит бой-реванш с представителем США Деонтеем Уайлдером.

Отметим, это 36-я победа для 40-летнего Поветкина в 39 боях (25 — нокаутом) в качестве профессионала при одной ничьей и двух проигрышах.