Лондон, , 03:18 — REGNUM Временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе завоевал российский боксёр Александр Поветкин, победив американца Диллиана Уайта в 12-раундовом поединке в британском Брентвуде. Трансляцию поединка 23 августа вёл ряд британских и российских СМИ.

Поединок Поветкина и Уайта проходил без зрителей. В пятом раунде российскому боксёру удалось отправить своего соперника в нокаут. Таким образом, кроме титула временного чемпиона мира, Поветкин стал обладателем почётного пояс по версии WBC Diamond.

В ходе поединка российский спортсмен сам неоднократно побывал в нокдауне, однако к началу пятого раунда ему удалось собраться отправить Уайта в нокаут ударом снизу. Судья тут же остановил поединок и объявил победу Поветкина.

Титул временного чемпиона мира даёт российскому боксёру право провести поединок с действующим чемпионом мира WBC британцем Тайсоном Фьюри. На декабрь текущего года запланирован бой Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером. Российский спортсмен встретится с победителем этого поединка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем бое между российским боксёром Поветкиным и британцем Уайтом.

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