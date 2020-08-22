Москва, , 22:19 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили казанскому «Рубину». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 22 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе победителей голевыми действиями отметились Солтмурад Бакаев и Денис Макаров. У хозяев поля мяч забил Никола Влашич.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Московский ЦСКА, в активе которого шесть баллов, находится на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты тульского «Арсенала» переиграли московское «Динамо» в домашнем матче четвертого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:0.

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