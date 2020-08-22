Санкт-Петербург, , 21:33 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита», обыгравшие на своем поле клуб «Тамбов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), провели хорошую игру. Об этом 22 августа сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментируя результат матча.

«Хорошая игра — и первый, и второй тайм, — сказал Семак, заявление которого обнародовано на официальном сайте команды. — … С точки зрения самой игры, количества моментов, интенсивности — матч смотрелся. Понравилась игра, ребята — молодцы».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле разгромили клуб «Тамбов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1.

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