Химки, Московская область, , 19:45 — REGNUM Футболисты подмосковных «Химок» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили грозненскому «Ахмату». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 22 августа на стадионе «Арена Химки» в Химках.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Владимир Ильин (пенальти) и Артем Тимофеев (74). У хозяев поля мяч забил Егор Данилкин.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. Клуб «Химки», в активе которого один балл, находится на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли команду «Краснодар» в домашнем матче четвертого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:0, прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».

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