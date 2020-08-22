Ялта, Крым, , 15:31 — REGNUM Российский хайдайвер (от хай-дайвинг, англ. high diving — прыжки в воду с экстремальных высот) Артем Сильченко совершил по случаю Дня Государственного флага России прыжок с 27-метровой вышки, установленной на Центральной набережной Ялты. Видеозапись прыжка 22 августа размещена на странице спортсмена в соцсети Instagram.

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При этом 22 августа в Ялте должны были быть проведены международные соревнования по хайдайвингу, однако из-за невозможности приезда ряда участников, организаторами было решено перенести их на 12 сентября.

Артем Сильченко, несмотря на перенос соревнований, принял решение совершить символический прыжок ко Дню российского флага, и прыгнул с вышки в море, привязав к телу российский триколор во весь свой рост.

https://www.instagram.com/p/CELydx7gbDy/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский триколор развернули на дне Черного моря ко Дню Государственного флага России волонтеры в Анапе.