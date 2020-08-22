Барселона, Испания, , 12:53 — REGNUM Уругвайский форвард футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес заявил о том, что он хотел бы и дальше играть за свою нынешнюю команду. Он рассказал об этом 22 августа в интервью испанскому изданию El Pais.

«Я шесть лет в «Барселоне» и заслужил того, чтобы руководство сказало мне, что оно думает (о будущем игрока в команде) <…> Я также хочу, чтобы клуб развивался, на данный момент я хотел бы остаться в команде», — сказал Суарес.

При этом игрок отметил, что если каталонская команда решит выставить его продажу, то ему не составит труда встретится с руководством клуба для обсуждения данной темы.

Отметим, Луис Суарес перешёл в состав «Барселоны» в 2014 году из команды «Ливерпуль». В составе команды он четырежды стал чемпионом Испании, дважды обладателем Суперкубка Испании, победителем чемпионата мира на уровне клубов и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.