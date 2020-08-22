Грозный, , 12:53 — REGNUM Тяжелоатлет Татьяна Каширина, являющаяся многократной чемпионкой мира и Европы, стала победительницей чемпионата России в Грозном.

По сумме двух попыток Каширина, которая выступает в весовой категории более 87 кг, набрала результат 305 кг, взяв в рывке вес 135 кг и в толчке — 170 кг.

Второе место у Таисии Чижиковой (222 кг, 97+125), третье — Виктории Орловой (218 кг, 93+125).

Напомним, 29-летняя Татьяна Каширина принимала участие в шести российских первенствах по тяжелой атлетике (2009−2011, 2017−2018 и 2020 года) и каждый раз становилась на них победительницей. Кроме этого, она является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а также восемь раз становилась чемпионкой мира и ещё пять — чемпионкой Европы.