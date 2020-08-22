Москва, , 12:28 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) не оказывал препятствий переходу российских спортсменов Анатолия Оськина, Анастасии Толмачевой и Елены Чирковой в состав румынской сборной. Об этом 22 августа рассказал экс-глава организации Владимир Драчев, при котором был оформлен переход биатлонистов.

«Никаких трудностей с переходом не было», — приводит его слова ТАСС.

Также Драчев отметил, что данные спортсмены не являлись членами сборной России и не попадали даже в ее резерв, а потому никакого смысла в препятствовании в их переходе не было.

«Если люди хотят выступать, то пусть у них будет такая возможность», — подчеркнул экс-глава СБР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что биатлонисты из России Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова в новом сезоне будут выступать за сборную Румынии.