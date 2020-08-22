Ньюкасл, Великобритания, , 11:54 — REGNUM Футбольный клуб английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» хочет заполучить в свой состав английского полузащитника туринской команды «Ювенутс» Аарона Рэмси. Об этом 22 августа сообщает The Sun.

Уточняется, что в «Ньюкасле» готовы дать 29-летнему футболисту зарплату, которая сравнима с его нынешним заработком в туринском клубе — около £400 тыс. в неделю. Данное предложение может сделать Рэмси наиболее высокооплачиваемым игроком в английской команде.

При этом ранее стало известно, что на Рэмси не рассчитывает новый главный тренер «Ювентуса» — Андреа Пирло.

Отметим, в минувшем сезоне Аарон Рэмси сыграл за «Ювентус» в 35 матчах и отметился в них одним голом и 4 голевыми пасами.