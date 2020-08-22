Бухарест, , 11:57 — REGNUM Биатлонисты из России Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова в новом сезоне будут выступать за сборную Румынии. Об этом 22 августа сообщили в румынской федерации биатлона.

«Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны», — приводит ТАСС слова представителя федерации биатлона страны.

Также известно, что для перехода российских спортсменов не потребовалось одобрения Союза биатлонистов России, так как за последнее время данные биатлонисты не участвовали в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, 25-летняя Елена Чиркова является обладательницей двух бронзовых наград Универсиады в 2019 года в Красноярске, 24-летняя Анастасия Толмачева — призер чемпионата России 2017 года, а 31-летний Анатолий Оськин участник летнего чемпионата мира 2013 года.