Рим, , 11:55 — REGNUM Ангольский защитник римского футбольного клуба «Лацио» Башутш в нынешнее летнее трансферное окно покинет свою команду. Об этом 22 августа сообщил журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Также известно, что к 28-летнему игроку проявляют интерес команды из Турции. Так, «Фенербахче» может включить в сделку по приобретению Баштуша своего косовского форварда Ведата Мурики. Кроме этого, ангольским футболистом интересуются «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир».

При этом президент римской команды Клаудио Лотито намерен получить за игрока не менее €5 млн.

Напомним, Баштуш перешел в «Лацио» из российского клуба «Ростов» в 2019 году ив минувшем сезоне сыграл за свою нынешнюю команду в 16 матчах, отметившись в них одним мячом.