Рим, , 11:00 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» готовит предложение по покупке аргентинского нападающего команды «Барселона» Лионелю Месси. Об этом 22 августа сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Лионель Месси Nathan Rupert

По информации издания, после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи» команда из Милана намерена попытаться заполучить в свой состав капитана каталонского клуба.

Также сообщается, что «Интер» готов предложить за 33-летнего игрока крупную сумму и хочет воспользоваться для его покупки неспокойной ситуацией в «Барселоне» после вылета последней из розыгрыша турнира Лиги чемпионов.

Отметим, в минувшем сезоне Лионель Месси сыграл за «Барселону» в 44 матчах и отметился в них 33 голами и 26 голевыми передачами.