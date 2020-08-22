Рим, 22 августа 2020, 11:00 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» готовит предложение по покупке аргентинского нападающего команды «Барселона» Лионелю Месси. Об этом 22 августа сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По информации издания, после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи» команда из Милана намерена попытаться заполучить в свой состав капитана каталонского клуба.
Также сообщается, что «Интер» готов предложить за 33-летнего игрока крупную сумму и хочет воспользоваться для его покупки неспокойной ситуацией в «Барселоне» после вылета последней из розыгрыша турнира Лиги чемпионов.
Отметим, в минувшем сезоне Лионель Месси сыграл за «Барселону» в 44 матчах и отметился в них 33 голами и 26 голевыми передачами.