Хабаровск, , 10:59 — REGNUM Хабаровский футбольный клуб СКА переиграл команду «Факел» из Воронежа в пятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра состоялась на поле стадиона имени В. И. Ленина в Хабаровске и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий хабаровчан Дмитрий Барков, который отличился на 70-й минуте матча.

Отметим, по итогам встречи хабаровский СКА, набрав 9 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» — на шестнадцатой позиции с 4 очками.