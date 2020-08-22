Детройт, США, , 10:43 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников не планирует возвращаться в Россию. Об этом 22 августа сообщил агент хоккеиста Марк Гандлер.

«У Евгения Свечникова не было планов играть в России. Сейчас Женя себя видит только в «Детройте», — приводит его слова «Чемпионат».

Также Гандлер заявил, что «Детройт» является командой Свечникова и что у игрока нет причин ее покидать.

«Он способен и обязательно будет играть за «Детройт», — отметил агент хоккеиста.

Отметим, в минувшем сезоне Евгений Свечников сыграл за «Ред Уингз» только в четырех матчах, проводя на льду в среднем по 8 минут 19 секунд за игру и не отметившись никакими результативными действиями.