Барселона, Испания, , 10:42 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» интересуется возможностью приобретения испанского защитника команды «Манчестер Сити» Эрика Гарсии. Об этом 22 августа сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, в настоящее время каталонская команды предложила за 19-летнего игрока «МС» и ждет от манчестерского клуба ответа на свое предложение.

Также известно, что в случае отказа от «МС» или выставления большей цены на футболиста, «Барселона» попытается заполучить Гарсию в свой состав, если его стоимость к тому времени снизится, или будет ждать до конца следующего сезона, когда закончится текущий контракт игрока.

Отметим, в прошедшем сезоне Эрик Гарсия сыграл за «МС» в 14 матчах во всех турнирах и не отметился в них результативными действиями.