Анкасвилл, США, , 10:07 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков, ставший после победы над американцем Райном Бейдером чемпионом промоушна Bellator в полутяжелом весе, рассказал о желании провести поединок с победителем боя между бразильцем Лиото Мачидой и американцем Филом Дэвисом. Он заявил об этом 22 августа на пресс-конференции по итогам боя с Бейдером.

«Хотел бы подраться с победителем пары Мачида — Дэвис», — сказал Немков.

Также он отметил, что американец Кори Андерсон до того, чтобы стать претендентом на титул, который завоевал российский боец, должен одержать ещё одну победу.

«Но я подерусь с любым, кого даст Bellator», — отметил российский боец.

Напомним, Вадим Немков, являющийся членом команды другого российского бойца — Федора Емельяненко, стал первым российским чемпионом промоушна Bellator в полутяжелом весе.

Читайте ранее в этом сюжете: Вадим Немков отправил в нокаут Райана Бейдера и стал чемпионом Bellator