Анкасвилл, США, , 10:07 — REGNUM Боец смешанного стиля (ММА) из США Райан Бейдер после поединка с российским спортсменом Вадимом Немковым был направлен в больницу. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Bellator.

«Райан отправился в больницу», — приводит ТАСС сообщении пресс-службы.

При это там отметили, что американский боец находится в нормальном состоянии и у него нет травм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков уверенно одержал верх над представителем США Райаном Бейдером в бою за звание чемпиона помоушна Bellator в весовой категории до 93 кг.