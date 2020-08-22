Милан, Италия, , 09:36 — REGNUM В случае ухода Антонио Конте с поста главного тренера миланского футбольного клуба «Интер» главным кандидатом на это место является Массимилиано Аллегри. Об этом 22 августа сообщает Football Italia.

Как рассказал сам Конте, в ближайшее время он намерен провести встречу с руководством миланского клуба для принятия решения о будущем специалиста в составе «Интера».

При этом наиболее вероятным претендентом на это место, в случае ухода Конте, называется Массимилиано Аллегри, который с мая находится без работы, после увольнения его из «Ювентуса».

Отметим, в 2014 году уже наблюдалась схожая ситуация, когда Аллегри сменил Конте на посту главного наставника туринской команды «Ювентус».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее испанская команда «Севилья» стала победителем Лиги Европы в шестой раз, обыграв миланский «Интер» в финале сезона-2019/20.