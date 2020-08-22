Орландо, США, , 09:21 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» переиграл команду «Филадельфия Сикерс» в третьем матче четвертьфинала восточной конференции НБА.

Игра состоялась на паркете площадки «Эйч-Пи Филд Хаус» в Орландо и закончилась в пользу «Селтикс» со счетом 94:102.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, который оформил в матч дабл-дабл с 30 очками и 13 подборами. Его коллега по клубу лёгкий форвард Тобиас Харрис также оформил в игре дабл-дабл с 15 очками и 15 подборами.

В составе победителей самым результативным стал разыгрывающий Кемба Уокер, который набрал в матче 24 очка.

Отметим, в результате этой победы счет в четвертьфинальной серии восточной конференции НБА стал 3−0 в пользу «Бостона».