Орландо, США, , 09:19 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл команду «Даллас Маверикс» в третьем матче четвертьфинала западной конференции НБА.

Игра состоялась на паркете площадки «Эдвент Хэлс Арена» в Орландо и закончилась в пользу «Клипперс» со счетом 130:122.

В составе победителей наиболее результативным оказался лёгкий форвард Леонард Кавай, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 36 очками и 9 подборами.

У проигравших самым результативным стал латвийский форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, оформивший в матче дубль с 34 очками и 10 подборами. Словенский разыгрывающий клуба Лука Дончич смог оформить в матче трипл-дабл, набрав 13 очков, сделав 10 подборов и отдав 10 голевых передач, при этом словенец из-за травмы покинул игру в треттей четверти.

Отметим, по итогам матча счет в четвертьфинальной серии стал 2−1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».