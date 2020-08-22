Торонто, Канада, , 08:58 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» переиграл команду «Монреаль Канадиенс» в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф восточной конференции НХЛ и вышел в следующий этап плей-офф кубка Стенли.

Игра состоялась на льду «Скотиабанк — арены» в Торонто и закончилась в пользу «Флайерз» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл российский форвард «Филадельфии» Иван Проворов, отличившийся уже на первой минуте матча, что стало его первой шайбой в розыгрыше кубка Стенли. На 6-й минуте его коллега по клубу — нападающий Кевин Хейз удвоил счет и преимущество своей команды.

Затем, на 10-й минуте, форвард «Канадиенс» Ник Судзуки удачно реализовал большинство и смог сократить разрыв в счете до минимального, однако в начале период — н 25-й минуте — австрийский нападающий «Филадельфии» Михаэль Раффль вновь точно поразил ворота соперника.

В итоге гости смогли только сократить разрыв в счете на одну шайбу, что также сделал Ник Судзуки на 27-й минуте.

Отметим, в полуфинале восточной конференции НХЛ соперником «Филадельфии» станет клуб «Нью-Йорк Айлендерс».