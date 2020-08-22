Эдмонтон, Канада, , 09:19 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» разгромил команду «Сент-Луис Блюз» в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф западной конференции НХЛ и выбил действующих обладателей кубка Стенли из дальнейшего розыгрыша турнира.

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу «Кэнакс» с разгромным счетом 6:2.

Голы в составе победителей забили Джей Бигл (4-я минута), Антуан Руссель (23-я), Трой Стечер (27), Брок Босер (29) и оформивший в матче дубль Тайлер Мотт (54, 60).

В составе проигравших отличился также оформивший в игре дубль Джейден Шварц (47-я и 59-я).

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев за 15 минут 23 секунды игрового времени не отметился никакими результативными действиями, его коллега по клубу — российский нападающий Владимир Тарасенко не участвовал в матче из-за травмы.

Отметим, по итогам матча счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Ванкувера» и «Сент-Луис», таким образом выбыл из дальнейшего розыгрыша. В полуфинале западной конференции НХЛ соперником «Ванкувера» станет клуб «Вегас Голден Найтс».