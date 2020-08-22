Анкасвилл, США, , 08:38 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков уверенно одержал верх над представителем США Райаном Бейдером в бою за звание чемпиона помоушна Bellator в весовой категории до 93 кг на турнире Bellator 242 в комплексе «Мохеган Сан» в Анкасвилле (штат Коннектикут).

Поединок был завершен во втором раунде, когда российский боец провел своему противнику удачную двойку левой и правой руками, а затем мощный хайкик в голову, чем отправил Бейдера на пол ринга, где произвел его добивание мощной серией ударов. Несмотря на то, что американец упорно держался и даже несколько раз смог встать, судья в итоге засчитал ему поражение нокаутом. Таким образом Немков стал первым чемпионом из России в Bellator в полутяжёлом весе.

Отметим, это 12-я победа для 28-летнего Немкова в ММА при двух поражениях. Для Бейдера данное поражение стало шестым при 27 победах и одном несостоявшемся бое.

Напомним, в январе минувшего года Райан Бейдер нокаутировал в первом раунде российского бойца Федора Емельяненко.

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