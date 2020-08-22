Кёльн, Германия, , 01:42 — REGNUM Испанская «Севилья» вышла победителем Лиги Европы в шестой раз, обыграв миланский «Интер» в финале сезона-2019/20.

Встреча прошла в немецком Кёльне и завершилась со счётом 3:2. Два гола в ходе матча забил Люк де Йонг (12-я и 33-я минуты), решающим стал мяч Диего Карлос на 74-й минуте. «Интер» отличился пенальти Ромелу Лукаку на 5-й минуте и мячом Диего Година на 36-й минуте.

Для испанского клуба победа стала шестой в финалах Лиги Европы и Кубка УЕФА, что является рекордом турнира. Ранее «Севилья» выходила победителем в в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 и 2015/16.

Читайте ранее в этом сюжете: «Севилья» может продать Окампоса в «Вулверхэмптон» за 40 миллионов евро