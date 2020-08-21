Лиссабон, , 23:51 — REGNUM Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не подпишет контракт с «Бенфикой».

Согласно информации Record, требования уругвайца касательно его заработной платы вынудили стороны прервать переговоры о заключении контракта. Представители лиссабонского клуба сообщили, что не смогут удовлетворить денежные прихоти Кавани, к которым он явно привык за семь лет в «ПСЖ».

33-летний нападающий должен был заключить трехлетнее соглашение с «Бенфикой» на сумму 30 миллионов евро. Следовательно, годовой оклад игрока составил бы 10 миллионов евро.

Напомним, что Кавани с 1 июля находится без клуба на правах свободного агента после не самого удачного, а скорее даже провального сезона для форварда его уровня. В 14 матчах национального первенства Франции Кавани отличился лишь 6 (4+2) баллами по системе «гол+пас», что по сравнению с прошлыми сезонами крайне слабый результат.