Киев, , 23:21 — REGNUM Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко с большой вероятностью продолжит карьеру в Европе.

Согласно данным журналиста Альфредо Педуллы, итальянский «Наполи» начал переговоры с украинским клубом о трансфере 24-летнего перспективного защитника.

Основным критерием выбора «неаполитанцев» является универсальность футболиста. Как подделается источником, игрок может играть не только в центре защиты, но и выполнять свою роль на левом фланге.

Ранее сообщалось об интересе к Матвиенко со стороны британского «Лидса».

В минувшем сезоне Матвиенко провел 26 матчей в составе «Шахтера» и отличился 2 (1+1) результативными баллами.