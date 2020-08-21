Тула, , 22:48 — REGNUM Согласно информации «Матч ТВ», тульский «Арсенал» может сменить главного тренера в ближайшее время.

По данным источника, действующий главный тренер «Арсенал» Сергей Подпалый может покинуть свой пост, если его команда уступит московскому «Динамо» в ближайшем четвертом туре розыгрыша Российской премьер-лиги.

Напомним, что Подпалый возглавил тульский клуб 1 июля после увольнения Игоря Черевченко. Под его руководством «Арсенал» провел 8 матчей, два из которых завершились победой, два — ничьей, а также в четырех встречах «Арсенал» покинул поле в качестве проигравшей команды.

В СМИ уже называются вероятные кандидаты на пост главного тренера тульского клуба. Одним из будущих наставников называется словак Владимир Вайсс, ранее тренировавший сборную Грузии.

«Арсенал» занимает 14-ю строчку в текущем чемпионате, набрав лишь одно очко в трех турах.