Самара, , 21:54 — REGNUM Нападающий Деян Радоньич заявил, что не хочет играть в ФНЛ.

30-летний форвард «Крыльев Советов» намерен покинуть клуб в ближайшее время, сообщает «Матч ТВ». Игрок может продолжить карьере на Балканах, откуда хорвату поступило уже несколько предложений.

Ранее стало известно, что футболист пропустит ближайший матч «Крыльев» с «Оренбургом» в рамках пятого тура чемпионата.

Радоньич перешел в самарский клуб летом прошлого из загребского «Локомотива». С тех пор игрок отличился четырьмя голами в 27 матчах за «Крылья Советов».