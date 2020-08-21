Париж, , 21:40 — REGNUM Чемпион мира в составе сборной Франции защитник Бенжамин Павар может вернуться на родину.

Согласно информации крупного французского портала L'Equipe, столичный «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах защитника «Баварии» Бенжамена Павара. По сообщениям французских СМИ, «парижане» близки к соглашению сделки с мюнхенским клубом.

По данным источника, «Бавария» хочет выручить 45 миллионов евро за трансфер Павара. Действующее соглашение с игроком рассчитано еще на четыре сезона.

В минувшем сезоне француз появился в 47 матчах во всех турнирах, в которых отличился 11 (5+6) результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.