Ливерпуль, Великобритания, , 20:59 — REGNUM Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тиагу Алькантара может перейти в состав действующих чемпионов Англии. Об этом сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

По данным источника, «Ливерпуль» в ближайшее время начнет переговоры с мюнхенским клубом о переходе испанского полузащитника. Немецкий гранд рассчитывает выручить около 50 миллионов евро за переход Тиагу Алькантары, однако «Ливерпуль» не готов выплачивать такую крупную сумму за игрока, у которого через год истекает действующее соглашение с «баварцами». Сообщается, что «красные» предложат 15 миллионов в качестве компенсации.

Тиагу уже согласовал условия соглашения с «Ливерпулем». Контракт будет рассчитан на четыре сезона.

В минувшем сезоне игрок набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» в 39 матчах за «Баварию».