Амстердам, , 20:42 — REGNUM Гус Хиддинк, который в качестве главного тренера привел сборную России к бронзовым медалям на чемпионате Европы в 2008 году, возглавил тренерский штаб сборной Кюрасао. Об этом сообщает портал FOX Sports.

Кюрасао — самый большой остров Нидерландских Антил, расположенный вблизи берегов Венесуэлы. Остров является часть Нидерланд с 2010 года.

По данным источника, контракт с голландским специалистом рассчитан до ближайшего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в 2022 году.

«Возможно, это не очевидное решение, но было трудно от него отказаться. Сборная Кюрасао в последнее время сделал большой шаг вперед, и мне хотелось бы помочь футболистам и персоналу сделать еще один шаг на международном уровне», — приводит высказывание 73-летнего специалиста FOX Sports.