Москва, , 16:54 — REGNUM Нападение экс-футболиста сборной России Романа Широкова на судью Никиту Данченкова расценивается как покушение на убийство. Об этом 21 августа заявил адвокат арбитра Александр Островский.

«Мы проанализировали все телодвижения Широкова на видео и пришли к выводу, что в данном случае квалифицировать действия Романа следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений», — цитирует Островского «Москва FM».

По его словам, удар Широкова страшной силы по голове нельзя назвать иначе как попыткой убийства, и Данченкову повезло, что он смог прикрыться рукой.

Островский добавил, что реальное наказание Широкову может составить десять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Широков во время матча любительских команд напал на Данченкова, который судил товарищеский матч, и разбил ему лицо. После этого арбитр подал заявление в полицию.

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