Лиссабон, , 15:44 — REGNUM Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом 21 августа сообщается на сайте УЕФА.

Гнабри забил два гола в полуфинальном матче с «Лионом». В голосовании он опередил своего одноклубника Роберта Левандовски, а также игроков ПСЖ Анхеля Ди Марию и Неймара.

Как сообщало ИА REGNUM, Бавария» разгромила «Лион» со счётом 3:0 и вышла в финал Лиги чемпионов, в котором сыграет с ПСЖ.

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