Осло, 21 августа 2020, 15:10 — REGNUM Норвежский лыжник Петтер Нортуг признался в том, что испытывает серьёзные проблемы со злоупотреблением алкоголя и наркотиков. Об этом он заявил 21 августа на пресс-конференции, сообщает Dagbladet.
«У меня серьёзные проблемы со злоупотреблением психоактивных веществ, включая алкоголь и наркотики. Это то, что я должен признать», — сказал Нортуг.
Он добавил, что это всё началось после завершения им спортивной карьеры. Впервые он употребил кокаин в январе 2019 года, потом начал это делать во время вечеринок, а потом — от трёх до пяти раз в неделю. По его словам, он не воспринимал это всерьёз и скрывал от окружающих.
«Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь», — заключил Нортуг.
Он также признался, что во время последнего инцидента ехал за рулём со скоростью более 200 км/час и снимал это на видео.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нортуг, завершивший карьеру в декабре 2018 года, обвиняется в нарушении закона по трём статьям: хранении кокаина, нахождении за рулём в состоянии наркотического опьянения и в превышении скорости.
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