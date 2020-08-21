Москва, , 14:26 — REGNUM Сборная России по футболу проведёт все домашние матчи в рамках Лиги наций в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В июне исполком УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций. Матчи пройдут с 3 сентября по 18 ноября. Сборная России сыграет три домашние встречи: с Сербией — 3 сентября, с Турцией — 11 октября, со сборной Венгрии — 14 октября.

На данный момент последняя игра национальной команды на стадионе в Петровском парке состоялась 7 октября 2006 года. Тогда в отборочном раунде чемпионата Европы — 2008 был матч с командой Израиля.

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