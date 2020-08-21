Москва, , 13:05 — REGNUM Московский «Спартак» готов отпустить нападающего Александра Кокорина в Европу. Об этом 21 августа заявил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что итальянская «Рома» возобновила интерес к Кокорину, который в начале августа подписал контракт со «Спартаком».

Первые три тура чемпионата России Кокорин пропустил из-за травмы.

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