Гётеборг, Швеция, , 12:52 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум вернулся в шведский «Гётеборг». Об этом 21 августа сообщается на сайте клуба.

«Прошло почти ровно 11 лет с тех пор, как я покинул клуб, но я всегда мечтал вернуться сюда», — заявил Вернблум.

Напомним, Вернблум выступал за «Гётеборг» с 2005 по 2009 год. В ЦСКА он играл с 2012 по 2018 год. В составе «армейцев» он стал трёхкратным чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.

После ЦСКА он перешёл в греческий ПАОК, с которым в 2019 году стал чемпионом Греции. В 2020 году он разорвал контракт с ПАОКом, пойдя навстречу клубу, который планировал с ним расстаться из-за финансовых трудностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-футболист ЦСКА заявил, что выпил слишком много водки в России