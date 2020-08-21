Барселона, Испания, , 12:42 — REGNUM Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон вошёл в тренерский штаб команды. Об этом 21 августа сообщается на сайте клуба.

Вместе с Ларссоном в клуб пришёл бывший главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Схрёдер. Они подписали контракты до лета 2022 года и будут помогать новому наставнику команды Рональду Куману.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Куман был назначен новым главным тренером «Барселоны». Он сменил на этом посту Энрике Сетьена.

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