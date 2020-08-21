Орландо, США, 21 августа 2020, 12:17 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 111:96.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который набрал 32 очка.
В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт 28 очков.
Таким образом, «Милуоки» сравнял счёт в серии: 1−1.
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