Орландо, США, , 12:12 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 109:100.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Дункан Робинсон, набравший 24 очка.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал защитник Виктор Оладипо, записавший на свой счёт 22 очка.

Таким образом, «Майами» удвоил своё преимущество в серии: 2−0.

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