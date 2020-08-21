Орландо, США, , 12:04 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 111:98.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Шай Жильжо-Александер, записавший на свой счёт 31 очко.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Джеймс Харден, набравший 21 очко.

Таким образом, «Хьюстон» удвоил своё преимущество в серии: 2−0.

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