Киев, 21 августа 2020, 12:01 — REGNUM Киебрспорт может стать одним из официально признанных видов спорта на Украине. Об этом сообщила Федерация киберспорта Украины (UESF) на своём официальном сайте.
В сообщении сказано, что соответствующая заявка была направлена на рассмотрение в министерство молодёжи и спорта Украины.
Он также выразил надежду на успешное рассмотрение министерством поданной заявки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Берлине представители киберспортивного сообщества из 12 стран предложили создать европейскую федерацию киберспорта.
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