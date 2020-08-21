Киев, , 12:01 — REGNUM Киебрспорт может стать одним из официально признанных видов спорта на Украине. Об этом сообщила Федерация киберспорта Украины (UESF) на своём официальном сайте.

В сообщении сказано, что соответствующая заявка была направлена на рассмотрение в министерство молодёжи и спорта Украины.

«Мы надеемся, что на текущий момент, мы сделали достаточно для того, чтобы киберспорт получил такой долгожданный статус официального вида спорта на Украине», — заявил глава заместитель главы UESF Антон Макрелов.

Он также выразил надежду на успешное рассмотрение министерством поданной заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Берлине представители киберспортивного сообщества из 12 стран предложили создать европейскую федерацию киберспорта.

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