Орландо, США, , 11:57 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 111:88.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал Дэмьен Лиллард, набравший 18 очков.

Таким образом, «Лейкерс» сравняли счёт в серии: 1−1.

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