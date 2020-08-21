Москва, , 10:55 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что готов провести бой-реванш с бразильцем Фабрисио Вердумом. Об этом 21 августа он сказал в интервью ТАСС.

«Хорошая идея, я готов», — сказал Емельяненко, отвечая на вопрос, интересен ли ему бой с Вердумом.

Напомним, в 2010 году Емельяненко проиграл Вердуму, который провёл болевой приём в первом раунде. Это поражение стало для Емельяненко первым за десять лет.

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