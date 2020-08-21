Москва, , 10:13 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко пока не думает о завершении карьеры. Об этом 21 августа он сказал в интервью ТАСС.

«Моя карьера потихонечку завершается, хотя еще хочется побиться. Посмотрим, как будет», — сказал Емельяненко.

По его словам, всё будет зависеть от самочувствия и желания выступать. При этом он добавил, что такое желание у него есть.

Следующий поединок 43-летний Емельяненко может провести в конце 2020 года. Всего на его счету спортсмена 39 побед и шесть поражений (ещё один поединок был признан несостоявшимся).

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