Торонто, Канада, , 09:45 — REGNUM Хоккеистам «Вашингтона» тяжело давались заброшенные шайбы в серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом 21 августа заявил капитан команды Александр Овечкин на пресс-конференции.

«Айлендерс» играли очень вязко в обороне, нам тяжело давались голы», — сказал Овечкин.

Он отметил, что команда пыталась вернуться в серию, но не получилось из-за того, что допустила много ошибок в первых двух матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» со счетом 0:4 в пятом матче серии (счёт в серии 1−4) и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и выбыл из Кубка Стэнли