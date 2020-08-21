Токио, , 09:36 — REGNUM Более половины из почти 13 тыс. опрошенных японских компаний выступают против проведения Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио летом 2021 года, сообщает информационное агентство Kyodo.

Напомним, что Олимпиада в Токио перенесена ровно на один год из-за пандемии коронавируса и должна начаться 23 июля 2021 года.

Опрос был проведён в онлайн-режиме и организован исследовательской компанией Tokyo Shoko Research. 27,8% опрошенных выступили за отмену Олимпиады, а 25,8% высказались за перенос мероприятия на более позднюю дату. Всего в опросе приняли участие 12 857 японских компаний. В совокупности 53,6% ответивших не поддерживают проведение Олимпийских игр в соответствии с текущим планом.

По мнению информационного агентства, результаты опроса отражают падение ожидаемых экономических выгод, которые принесет Олимпиада в условиях ограниченного количества посетителей.

Тем не менее 46,2% опрошенных заявили о желании проведения Игр в следующем году. 22,5% считают нужным провести Олимпиаду в соответствии с планом. Около 18,4% предпочитают, чтобы мероприятие проводилось, но с меньшим количеством зрителей, а 5,3% — без зрителей.

Напомним, что в Японии продолжается распространение коронавирусной инфекции. В настоящее время в стране зарегистрировано более 60 000 случаев заражения коронавирусом, в том числе более 18 000 случаев в Токио.