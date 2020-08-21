Эдмонтон, Канада, , 09:30 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в шестом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 7:3.

Хоккеисты «Калгари» забросили три шайбы в первом периоде. Отличились нападающие Эндрю Манджапане, Джонни Годро и защитник Расмус Андерссон.

Но главным героем встречи стал российский защитник «Далласа» Денис Гурьянов, который забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. Этот покер стал первым для российских игроков в НХЛ.

Ещё по шайбе в составе «Старз» забросили защитник Миро Хейсканен и форварды Радек Факса и Джо Павелски.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счетом 4−2, а «Калгари» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

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